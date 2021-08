Drahý odpad je největším strašákem měst a obcí, říká výzkum

Foto: Tadeáš Bednarz, Wikimedia Commons

Pro 89 % oslovených měst a obcí jsou nejzávažnějším problémem rostoucí náklady spojené se sběrem, svozem a zpracováním odpadu. Vyplývá to z dotazníkového šetření spolku Arnika, který mezi městy a obcemi po celé České republice zkoumal překážky při dosahování cílů v prevenci vzniku odpadů, separaci a ve zvyšování efektivity a dalších cílů odpadového hospodářství.

Podle nového zákona o odpadech platného od letošního roku jsou obce povinny vytřídit z komunálního odpadu 60 % do roku 2025, 65 % do roku 2030 a 70 % do roku 2035. Za nesplnění cílů jim hrozí pokuty, zároveň rostou poplatky za skládkování. Kromě rostoucích nákladů na sběr a likvidaci odpadu se obce potýkají s řadou dalších problémů, včetně neukázněnosti obyvatel. Města a obce však také poukázaly na systémové nedostatky, jako je odpadová legislativa či špatný odbyt surovin. Tyto překážky neumožňují optimálně regulovat odpadové hospodářství. Problémy popsané městy a obcemi jsou uvedeny v tabulce níže.

Města a obce se prevenci vzniku odpadů věnují různými způsoby. Nejčastěji uvádí sběr oblečení pro charity, osvěta a podpora kompostování.“Za zmínku stojí vysoká produkce odpadů a nízká úroveň třídění, které tvoří propojenou nádobu. Přestože 88 % respondentů o snižování produkovaných odpadů usiluje, redukci množství vyhazovaného odpadu považuje za reálnou 60 %, vyloženě skeptických je 33 % obcí,” říká Miroslava Jopková z Arniky.

Splnění legislativních požadavků bude podle měst a obcí velmi náročné, protože v relativně krátké době musí zvýšit množství vytříděného odpadu a snížit produkci směsného komunálního odpadu. Z výsledků soutěže Odpadový Oskar, která hledá sídla České republiky, kde lidé vyhazují nejméně odpadů a nejlépe třídí, se míra třídění pohybuje kolem 55 %. Celorepublikový průměr je jen 40 %.Největší potenciál ke snížení množství odpadů podle respondentů nabízí finanční motivace (platba za odpad dle skutečně vyprodukovaného odpadu, slevy pro domácnosti, které důsledně třídí) dále pak osvěta a vzdělávání nebo podpora kompostování. Finanční motivaci paradoxně využívá jen 17 % měst a obcí, přestože jde podle respondentů o nejúčinnější nástroj prevence vzniku nadbytečného odpadu.

Dotazníkového šetření se letos na jaře zúčastnilo 164 měst a obcí všech velikostí napříč celou Českou republikou.

